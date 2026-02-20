2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）の前売り券が来月19日から発売される。金子恭之国土交通相が20日の記者会見で発表した。1日入場券は大人4900円、12〜17歳は3千円、4〜11歳は1400円。開催期間中に販売される入場券よりも安い価格設定になっている。前売り券の販売は27年3月18日まで。公式チケット販売サイトで購入できる。金子氏は「花博の魅力を発信し機運醸成に取り組む」と意気込んだ。開催期間は27年3月1