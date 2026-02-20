最新の世論調査によると高市内閣の支持率は上昇し、改憲議論が進むことを「期待する」という人は約6割に上りました。一方、衆院の解散前から困難との見方があった予算の年度内成立について、高市首相は「目指す」と発言。果たして実現できるのでしょうか？■内閣支持率、6ポイント↑の73％藤井貴彦キャスター「世論調査（※）で高市内閣を支持すると答えた人は、前回の約1週間前の調査から6ポイント上げて73％。支持しないと答えた