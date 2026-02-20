【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が行われ、中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。憧れの存在と口にする２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央（当時１９歳）を超え、男女通じて日本フィギュア最年少メダリストとなった。ニューヒロインのギャップたっぷ