Photo: 山田洋路 2026年2月6日の記事を再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「もう、濡れた傘に振り回されることはなさそう」そう思える理由は、ストレスのない自動開閉機構と、閉じた際にしずくを内側に留める逆折りたたみ式にありました。シリーズ最軽量、「NURASAN-J23」を、実際に使ってみてわかった魅力をご紹介していきま