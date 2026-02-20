ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）にアリゾナ州グレンデールで打者として実戦形式の練習ライブＢＰで３度目の打席に立った。ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」によると、１打席目は右腕ギャビン・ストーンの初球を捉え、中前へ運んだ。２打席目は左腕アレックス・ベシアとの再戦。前回１６日（同１７日）は空振り三振を奪ったベシアが雄たけびを上げて話題になった。しかし、また