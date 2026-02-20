【「勇者パーティはぜんめつしました。」体験版】 2月20日より期間限定配信 ゲーム開発チームのデス組合とパブリッシャーのFlashlight Gamesは2月20日、“1人だけしか救えない”ダンジョン探索RPG「勇者パーティはぜんめつしました。」の体験版をSteam向けに期間限定で配信開始した。 今回の体験版では、本作に登場する4人すべてのキャラクター（ル}