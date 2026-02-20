フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。客席には異競技のスーパースターの姿が。海外ファンを騒然とさせている。氷上の熱戦を客席から見守っていたのは、女子テニスの元世界ランク1位マリア・シャラポワさん（ロシア）だ。