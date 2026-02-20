2026年「人気の猫種」ランキングTOP5 第1位：ミックス（雑種） 特定の血統を持たないミックスの猫は、日本で最も多く飼われている、いわば「人気ナンバーワン」の存在です。 ミックスの最大の魅力は、一匹一匹が世界に一つだけの個性的な外見や性格を持っていることです。 一般的に体が丈夫で病気に強く、日本の気候にも馴染みやすいため、初めて猫を飼う人にとって非常に心強いパートナーになります