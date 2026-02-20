2月23日から26日まで、高宮記念JFA夢フィールドで実施日本サッカー協会（JFA）は2月19日、千葉県内の高円宮記念JFA夢フィールドで行われる国内トレーニングキャンプに臨むU-20日本女子代表候補メンバー23人を発表した。今回のキャンプは2月23日から26日にかけて実施される。活動3日目の25日午後には、市立船橋高校（男子）とのトレーニングマッチも予定されている。指揮を執るのは、日本サッカー協会ナショナルコーチングスタ