「サラリーマンの妻子が夫の扶養内で働く『178万円の壁』が大きな話題になっていますが、私たち中高年おひとりさま女性には、もっと“高い壁”があるんです……」新著『中高年シングル女性』（岩波新書）が話題を呼んでいるライターの和田靜香さん（60）は、高齢シングル女性の置かれた窮状を改善すべく声を上げ続け、「つながる」ことを呼びかけている。和田さん自身、音楽ライターをしていたが40歳を過ぎたころから仕事が激減。