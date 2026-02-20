2月中旬、大阪・梅田で開かれたトークショーイベントに登壇した俳優の新井浩文（47）。出所後初めてのトークイベントとなったが、100人ほどの会場のチケットは完売し、新井は饒舌に"刑務所トーク"を炸裂させた。【写真を見る】白髪姿に激変していた新井浩文。仮釈放中はヤセていたが、輪郭は少し戻っていた昨年末、舞台のゲスト出演で6年ぶりに芸能活動を再開させた新井。トークイベントでは、収監中と出所後に会った「仲間た