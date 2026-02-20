佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。「天気の予想」 よく晴れるでしょう。多少雲が広がることがあっても、雨が降ることはなさそうです。各地に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにご注意ください。 「花粉情報」 各地で「やや多い」でしょう。飯塚市では「多い」予想です。症状の出やすい方は、めがねやマスクをするなどの対策をしましょう。 「最高気温