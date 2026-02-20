連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを演じる高石あかりが、明日放送の60分生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合／毎週土曜13時50分）に出演する。舞台地・島根からの公開生放送で、「朝ドラファン感謝祭」を届ける。【写真】吉沢亮が花束贈呈もエランドール賞授賞式に登壇した高石あかり『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツ