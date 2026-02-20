ミラノ・コルティナ五輪は２０日、第１５日目の競技が行われる。スピードスケート女子１５００メートルに２大会連続銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場。今大会で３個のメダルを獲得しているが、世界記録を持つこの種目が本命だ。五輪では頂点に届いておらず、１１個目のメダルを金色で終えたい。高木とともに女子団体追い抜き銅に貢献した佐藤綾乃（ＡＮＡ）と堀川桃香（富士急）も登場。上位進出を目指す滑りに