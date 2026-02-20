コートヤード・バイ・マリオット名古屋に「ムーミン」とのコラボアフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェが登場。春の訪れを祝う「ローズティーパーティー」をテーマにした、華やかなコラボメニュー第2弾を楽しめます☆ コートヤード・バイ・マリオット名古屋「ムーミン」コラボメニュー コラボレーションアフタヌーンティーセット イメージ 期間：2026年3⽉1⽇(日) 〜5⽉31⽇(日)