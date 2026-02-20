京都市の西京極総合運動公園内にドッグラン、キッズエリアが整備され、３月２０日にオープンすることがこのほど発表された。京都市の発表資料によると、同公園内にある野球場「わかさスタジアム京都」で、わかさ生活からのネーミングライツ料が活用されている。ドッグランは同スタジアムの北側に設置。全犬種エリアと小型犬専用エリアに分かれており、木陰や自然の傾斜を楽しめる。利用登録が必要で、料金は１頭あたり１時間５