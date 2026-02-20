横浜ＦＭは２０日、横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第３節・浦和戦（２１日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。開幕・町田戦は２―３で敗れ、第２節の鹿島戦も０―１で惜敗。東の１０クラブでは最下位の柏とともに唯一の勝ち点０での連敗スタートとなった。今節対戦する浦和には、昨季終盤のホームでの試合でＦＷ谷村のゴールなどで４―０で快勝しただけに、ホームで今季初勝利を飾り、