10周年を迎えるサンエックスの人気キャラクター「チャイロイコグマ」と「S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)」がコラボレーション。東京と兵庫で期間限定の「チャイロイコグマCollaboration Cafe」がオープンします！ エスピックカフェ サンエックス「チャイロイコグマCollaboration Cafe」 実施期間：2026年3月5日（木）〜4月2日（木）開催店舗：S-PiCK CAFE（東京）／CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE （兵庫）