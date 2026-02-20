神奈川県警・第二交通機動隊で交通違反の不適切な取り締まりが確認された問題で、県警は、交通違反の反則切符に虚偽の内容を記載したなどとして、警察官7人を書類送検しました。不適切な取り締まりが行われた約2700件の交通違反を取り消し、すでに納められた反則金、3400万円あまりを返還するということです。神奈川県警は20日、第二交通機動隊・第四小隊に所属していた40代の男性巡査部長らが2022年から2024年にかけて取り締まり