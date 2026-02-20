神奈川県警・第二交通機動隊の隊員による不適切な取り締まりを受け、警察庁は再発防止策を講じます。警察庁の交通指導課に「違反取締り巡回指導官チーム」を新設。都道府県警を巡回して、交通違反の取り締まりが適切に行われているかを確認し、指導を行うということです。また、違反の取り締まりについて警察官が相談できる窓口を整備することや、国民からの苦情や相談への対応を強化するということです。さらに違反者から、自分の