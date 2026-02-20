テレビ東京は３月９日から１５日までの１週間で幸せな瞬間を届ける「テレ東系、ウェルビーイングってなんだ？ＷＥＥＫ〜こころとカラダになんかいい〜」を実施すると発表した。「ウェルビーイング」とは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念で、テレ東があなたの「好き」や「心地いい」を届ける。公式アンバサダーに