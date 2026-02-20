年金は、もらい始めるタイミングによって生涯でもらえる金額が変わる。では、何を基準に判断すればいいのか。押さえておきたい「繰下げ・繰上げ受給」の損益分岐点について、マネーコンサルタントの頼藤太希さんが解説する。文＝頼藤太希図版＝（株）Money＆You老後にもらえる年金の受け取りは原則65歳。しかし希望すれば、60〜64歳で受給を開始する「繰上げ受給」、66〜75歳で受給を開始する「繰下げ受給」も可能です。65歳より