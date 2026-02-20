東京・TBS赤坂ACTシアターで上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。同作は12月27日に千秋楽を迎えることや、“ラストイヤー”を彩るカムバックキャストが発表されているが、今回新たに4人がカムバックキャストとして追加された。【画像】かっこいい…！舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のメインビジュアル2022年に開幕した東京公演は総観客数140万人を突破し、通算1400回公演を達成。国内では第30回読売演劇大賞の選