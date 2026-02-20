タレントの小倉優子が１９日、自身のＳＮＳを更新。「プチ反抗期」という中学１年生の長男の弁当を後悔した。小倉は「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！」と長男のために作った弁当をお披露目。エビフライにポテトフライ、ウインナー、卵焼きとほぼ茶色で占められた弁当の写真を投稿。「彩りやめました笑お野菜、いらないらしいですお肉揚げ物が嬉しいらしいです！！作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィン