運動会や大会の前日は誰でも緊張するもの。そんな時、「自分はできる！」と暗示をかける方法があるという。イメージトレーニングの1つで、本番前日にやって、レース直前にそのイメージを思い出せば緊張がほぐれ自信が湧いてくるというのだ。気持ちを落ち着かせ、力をフルに発揮するためのイメージトレーニングと、本番直前に全身の血流を促すウォーミングアップ、さらに股関節の動きを良くする腸腰筋の刺激方法などについて、運動