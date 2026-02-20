自民党安全保障調査会の会合であいさつする小野寺五典会長＝20日午前、東京・永田町の党本部自民党安全保障調査会は20日、党本部で会合を開いた。政府が検討している防衛装備品の輸出ルール緩和を巡り、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する党提言の骨子案を提示。議論を踏まえ、来週中にも提言を取りまとめる方針だ。骨子案では、個々の装備品の輸出可否は国家安全保障会議（NSC）で審査し、閣議決定は求めな