住友商事は20日、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に侵入したとして、神奈川県警が日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで逮捕した水野圭隆容疑者は同社社員だと発表し、陳謝した。住友商事は「ご心配、ご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」とコメント。「事態を重く受け止め、確認を進めて対処していく」として、捜査に全面的に協力すると説明した。神奈川県警は19日、正当な理由なく昨年10月に米軍基地に侵入