【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日、イランへの軍事攻撃に踏み切るかどうかに関し「次の１０日間でわかる」と述べた。イランの核開発計画を巡る米国とイランの協議に早期の進展がなければ、攻撃を決断する可能性を示唆したものだ。パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合で語った。トランプ氏は「イランは核兵器を持つことはできない」と強調。米側の要求はイラン側に「強く伝わ