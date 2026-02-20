18日、相次ぐモバイルバッテリーの発火事故を受け国土交通省は、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込み個数を制限する方向で検討していることがわかった。 報道によると制限を受けるのはカメラの電池を含む予備電池も対象であり、預け入れ荷物として機内に持ち込む事も禁止となるほか、手荷物としても160ワット時を超えるバッテリーは持ち込み不可になる。以上はあくまで予定となるが、少なくともモバイル