最終運行は「既に終了」京都バスは2026年2月13日、同社が運行してきた路線バスである10系統「比良線」（出町柳駅前〜朽木学校前）を、3月15日で廃止すると発表しました。【な、ながっ…！】これが京都バス「比良線」の運行ルートです（地図で見る）10系統比良線は、国道367号の通称“鯖街道”を走る路線で、京都市の出町柳駅前停留所から、滋賀県境を越えた先の朽木学校前停留所（高島市）までを結んでいました。走行ルートは