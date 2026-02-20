記者会見する赤間領土問題相＝20日午前、東京・永田町赤間二郎領土問題担当相は20日の記者会見で、島根県などが22日に松江市で開く「竹島の日」式典への自身の出席は見送り、古川直季内閣府政務官を派遣すると正式発表した。高市早苗首相は昨年の自民党総裁選で閣僚が出席すべきだと訴えていたが、従来の対応を踏襲した。改善基調が続く日韓関係を踏まえ、式典開催に反発する韓国に配慮したとみられる。政務官の派遣は14年連続