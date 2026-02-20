◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）が出場した１９日のノルディックスキー・複合の団体スプリントクロスカントリー。生中継したＮＨＫ総合「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」（午後１０時）の世帯平均視聴率が８・７％を記録したことが２０日、分かった。個人視聴率は５・０％だった。（数字は関東地区