“27億円”をめぐる戦いは終わらない。NewJeansを生み出したミン・ヒジンに敗訴した韓国最大の芸能事務所HYBEが、1審判決を不服として控訴した。【写真】ミン・ヒジン勝訴で見落とされがちな“本当の争点”2月20日、法曹界によると、HYBEは前日（19日）に株式売買代金請求訴訟を審理したソウル中央地裁・民事合議31部（部長判事ナム・インス）に控訴状を提出した。これに先立つ2月12日、ソウル中央地裁は、HYBEがADOR元代表のミン