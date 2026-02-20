ZEROBASEONE（ZB1）が、“9人体制ラスト”となる日本アンコール公演で特別な瞬間を刻んだ。5人体制への再編を控える彼らは、これまで共に歩んできたZEROSE（ファンダム名）との時間を胸に、忘れられないステージを届けた。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」2月18日・19日の2日間、ZEROBASEONEは日本・Kアリーナ横浜でアンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催。2日間