2012年から続く世界最大級のK-フェスティバル「KCON」において、初となるグローバルアンバサダーを導入される。初代KCONグローバルアンバサダーには、ZEROBASEONEのSUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）が抜擢された。【写真】「新宿に…」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”グローバルアンバサダーは、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国の文化全般とグローバルトレンドを体感できるフェスティバルKCONのアイ