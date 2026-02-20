【掌動EXCEED仮面ライダー2】 6月 発売予定 価格 1個：1,980円 4個入り：7,920円 バンダイは、食玩「掌動EXCEED仮面ライダー2」を6月に発売する。2月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は1個が1,980円、4個入りが7,920円。 本製品は、食玩フィギュア「掌動（SHODO）仮面ライダー」シリーズが誕生10周年