【HG 1/144 ドラン・タイプ】 5月発売予定 価格：6,600円 BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/144 ドラン・タイプ」を5月に発売する。価格は6,600円。2月20日12時受付開始。 「ドラン・タイプ」はアニメ「戦闘メカ ザブングル」に登場する「ウォーカーマシン(WM)」。惑星・ゾラで運用されているWMは、支配階級・イノセントの「再び惑星ゾラの大地を2本の脚で力強く