春の訪れを告げる桜をモチーフに、今年も心ときめく限定コレクションが到着しました。ジルスチュアート ビューティから、澄んだ青空のもとで舞い踊る桜吹雪を表現した「クリスタルブルーム サクラブーケ」が2026年3月6日（金）に発売されます。2月20日（金）より予約もスタート。幸福感に満ちたやわらかな香りと彩りで、春の毎日を優しく包み込みます♡ 八重桜の香りに包まれる限定フレ