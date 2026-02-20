女優の櫻井淳子（53）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“番長スタイル”の人気俳優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「番長スタイルの吉田鋼太郎さんとパチリ」とつづった。写真ではポンパドールの髪形にサングラス、ライダー革ジャンを羽織った俳優・吉田鋼太郎との2ショットを投稿した。ネットでは「ナウでヤングなカッコイイ男性」「素敵な2ショット」「お美しい」「迫真の演技すごかった」な