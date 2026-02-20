ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、各地で競技が行われた。１９日のノルディック複合・団体スプリントで、今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）が組んだ日本は６位だった。前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で３位につけたが、首位から２１秒差でスタートした後半距離（１５キロ）で順位を三つ落とした。ノルウェーが優勝、２位はフィンランド、３位