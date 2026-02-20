JRAは20日、蓑島靖典（43＝美浦・フリー）が21日から美浦・武市康男厩舎所属になると発表した。簑島は01年3月にデビューし、JRA通算1704戦76勝（うち平地778戦31勝、障害926戦45勝）をマーク。10年中山大障害（バシケーン）のJ・G1制覇を含め、08年新潟ジャンプS（ユウタービスケット）、23年新潟ジャンプS（サクセッション）と重賞を3勝している。