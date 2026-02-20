バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！今回は、ニュースや教科書で見かけるような、少し重みのある熟語を中心にセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。全てのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。しょ□□くほ□□んこ□□んと□□んヒント：国会