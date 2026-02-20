北海道グルメが集う「第20回記念 春の大北海道展」が、3月3日（火）〜3月17日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場で開催される。【写真】めっちゃ豪華！贅沢な海鮮弁当やステーキ弁当も■全94店舗が集結今回第1弾と第2弾に分けて開催される「第20回記念 春の大北海道展」は、“Brand New Hokkaido”をテーマに、新米バイヤーが見つけた北海道のグルメが展開される期間限定の物産展。