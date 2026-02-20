廣山望監督が率いるU-16日本代表は、ポルトガルのアルガルベで開催されていた欧州強豪３国との「4 Nations Tournament」を１勝２敗で終えた。初戦でポルトガルに０−３、第２戦でドイツ戦に１−８と続けて大敗を喫した日本は、しかし、最終戦でオランダに２−０で快勝。最下位に終わったものの、意地を見せた。日本が連敗した時には、中国や韓国のメディアが結果を続々と報道。「衝撃の敗戦」「日本サッカーは終わったのか」