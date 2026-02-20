現地１月18日のバルセロナ戦で負傷してから１か月が過ぎた、レアル・ソシエダの久保建英の現状をスペイン紙『マルカ』が伝えた。久保はバルセロナ戦の66分、いつものようにボールを持ってドリブルしている最中に左ハムストリングス付近を痛め、倒れ込んだ。担架で運び出される事態となり、５か月後にワールドカップを控えていたなかでの負傷で、日本のファンからも「まじかよ」「W杯大丈夫か」といった心配の声が上がっていた