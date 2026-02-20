広島大学が留学生の授業料を将来的に値上げする方針を決めたという一部報道を受け、学生たちが反対を訴えました。 広島大学学費値上げ阻止緊急アクション代表 原田佳歩さん「留学生に負担をおしつけることになってしまうので、同じ学び舎の友として容認できない」 留学生の授業料の値上げ方針に対し反対を訴えたのは、広島大学の学生らでつくる団体です。 「留学生限定の値上げは学生への説明が不十分であり、いずれ多くの学生