俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第100回が、20日に放送された。焼き網をめぐる騒動が思わぬ形で決着し、直後の『あさイチ』では博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナウンサーが“朝ドラ受け”をした。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天第100回では、松野家から焼き網が消え、犯人も分からぬまま疑心暗鬼が広がる展開に。自分