フィギュアスケート女子はリュウがSP3位からフリーでトップの150.20点をマークし、自己最高の合計226.79点で頂点に立った。「演技にとても満足している。金メダルは必要じゃなかった。必要なのはこの舞台だったので、結果は関係なく満足」と破顔した。「今までで一番のお気に入り」というゴールドの衣装に身をつつみ、伸びやかに舞った。ほぼ完璧に滑り切り、満員の観衆から喝采を浴びた。16歳だった2022年に一度競技から離