富山県高岡市の住宅街で１月に発生し、計９棟を焼いた火災を受け、地元を拠点に猫の保護活動に取り組むＮＰＯ法人「ピース・アニマルズ・ホーム」は、類焼被害を免れた保護猫の譲渡会を、２２日の猫の日にあわせ開催する。同法人は「猫たちを安心した環境で生活させたいので、多くの人に参加してほしい」と呼びかけている。（鶴田晃大）鎮火後に４０匹火災は１月１１日午前８時４５分頃、高岡市片原横町の住宅街で発生。火元近