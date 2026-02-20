日経平均株価は、イラン情勢をめぐる警戒感から値下がりしています。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は取引開始から値下がりし、下落幅は一時700円を超えました。アメリカのトランプ大統領が核問題での合意をイランに迫るために限定的な軍事攻撃を検討しているという報道をうけて、投資家の不安心理が高まる中、19日のアメリカの主要な株価指数はそろって下落しました。その流れを受けて、東京市場でも幅広い銘